«Детей похороним вместе — они как братья»: мама погибшего на Люблинском шоссе парня рассказала о трагедии

18-летнего водителя Mazda и его 20-летнего друга, разбившихся 21 апреля на Люблинском шоссе под Калининградом, похоронят рядом. Об этом «Клопс» рассказала мама Никиты, который умер в больнице от тяжёлых травм.
Светлана говорит очень тихо, с трудом подбирает слова и не перестаёт плакать. Женщина с младшим сыном и мамой-пенсионеркой живёт в ДНТ «Золотой петушок». В тот вечер Никита был с друзьями, Артёмом и Сашей.
«За рулём был Артём, машина его. Впереди ехал Саша, сзади — мой сын. Ребята давно дружат. На двух машинах они в тот вечер ехали по Люблинскому шоссе на заправку. «Мазда» ехала второй. Возможно, в ней была какая-то небольшая неисправность — вроде бы ось повело, и их занесло, машина вылетела с дороги», — плачет убитая горем мать.
Верила, что сын выживет
Светлане позвонил друг Никиты, ехавший во втором автомобиле: «Он сказал, что здесь очень страшно, — женщина рыдает, старается взять себя в руки и продолжает. — Потом я позвонила в 112, оператор сказал, в какую больницу доставили ребят. Мы с другом помчались туда».
По словам Светланы, в больницу они приехали около 22:00. Были там до полуночи. Мать ждала новостей и верила, что сын выживет: «Мне сказали, что Никита в коме. Я ждала, ждала... Его увезли делать КТ.
И потом мне сказали, что ничего не получилось и он за Артёмом ушёл.
С другом Никиты Светлана пока не общалась: «В больнице мне не разрешили к нему подойти. Мы нашли его папу, но пока не довелось увидеться с ним. У мальчишки, говорят, поломаны рёбра. Ему больше повезло», — рыдает женщина.
Как рассказывает Светлана, Саша сумел выбраться из машины, позвонил ребятам из второй машины, чтобы те вызвали скорую. Он дополз до дороги, остановил какую-то машину, попросил о помощи и упал без сознания.
Родные убиты горем
Никита учился в колледже Советска на сварщика, в этом году должен был получить образование. Парень подрабатывал, увлекался с друзьями ремонтом машин. Он не успел обзавестись семьёй и детьми. Светлана говорит, что ей пишут девочки — подруги сына, соболезнуют и поддерживают, — но мама их не знает. Жизни близких друзей оборвались трагически, на самом взлёте...
Светлана много лет проработала в детском саду. Она одна подняла двоих сыновей. Бабушка убита горем, она не может поверить в то, что внука больше нет.
«Я меня муж умер, когда Никите был один годик. Я воспитала двоих ребят. Старший сын прилетел вчера из другого города, будет помогать. С мамой Артёма мы постоянно на связи, они раздавлены, как и мы. Они друзья такие были — не разлей вода.
Артёма должны были забрать в армию через четыре дня.
Вчера приходили его родные, мы постоянно на связи, и мальчишки без конца были вместе — то в баню, то машину ремонтировали...» — вздыхает Светлана.
Навечно вместе
Мама говорит о Никите как об очень отзывчивом и дружелюбном парне, который всегда был готов прийти на помощь. Он был очень добрым, со всеми находил общий язык.
«Они с Артёмом вместе полжизни, и друзей у них очень много. Все семейные праздники вместе, всегда приходили в гости друг к другу, помогали во всём. Очень любили Никитину бабушку. Друзья вместе собирались в армию: Артём — на днях, а Никита — летом, после окончания колледжа», — вздыхает собеседница «Клопс».
Когда будут похороны, близкие ещё не знают. Проводится экспертиза, родным пока не сообщили, когда они смогут забрать тела детей.
«Мы с семьёй Тёмы решили их рядом захоронить.
Они всегда вместе — как братья, и погибли вместе. Пусть дальше их молодые и светлые души будут вместе.
Наши дети навечно в наших сердцах», — плачет мама.
ДТП произошло во вторник, 21 апреля, около 20:00 на Люблинском шоссе в Калининграде. Mazda влетела в придорожное дерево, 18-летний водитель авто погиб на месте. Двое пассажиров 2006 и 2007 годов рождения получили травмы, один из них умер в больнице.