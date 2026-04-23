«Детей похороним вместе — они как братья»: мама погибшего на Люблинском шоссе парня рассказала о трагедии

Ссылка Никита (слева) и Артём были как братья. Фото: архив семьи Светланы

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка 18-летнего водителя Mazda и его 20-летнего друга, разбившихся 21 апреля на Люблинском шоссе под Калининградом, похоронят рядом. Об этом «Клопс» рассказала мама Никиты, который умер в больнице от тяжёлых травм. Светлана говорит очень тихо, с трудом подбирает слова и не перестаёт плакать. Женщина с младшим сыном и мамой-пенсионеркой живёт в ДНТ «Золотой петушок». В тот вечер Никита был с друзьями, Артёмом и Сашей. «За рулём был Артём, машина его. Впереди ехал Саша, сзади — мой сын. Ребята давно дружат. На двух машинах они в тот вечер ехали по Люблинскому шоссе на заправку. «Мазда» ехала второй. Возможно, в ней была какая-то небольшая неисправность — вроде бы ось повело, и их занесло, машина вылетела с дороги», — плачет убитая горем мать.

Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция Калининградской области

Верила, что сын выживет Светлане позвонил друг Никиты, ехавший во втором автомобиле: «Он сказал, что здесь очень страшно, — женщина рыдает, старается взять себя в руки и продолжает. — Потом я позвонила в 112, оператор сказал, в какую больницу доставили ребят. Мы с другом помчались туда». По словам Светланы, в больницу они приехали около 22:00. Были там до полуночи. Мать ждала новостей и верила, что сын выживет: «Мне сказали, что Никита в коме. Я ждала, ждала... Его увезли делать КТ. И потом мне сказали, что ничего не получилось и он за Артёмом ушёл.

С другом Никиты Светлана пока не общалась: «В больнице мне не разрешили к нему подойти. Мы нашли его папу, но пока не довелось увидеться с ним. У мальчишки, говорят, поломаны рёбра. Ему больше повезло», — рыдает женщина. Как рассказывает Светлана, Саша сумел выбраться из машины, позвонил ребятам из второй машины, чтобы те вызвали скорую. Он дополз до дороги, остановил какую-то машину, попросил о помощи и упал без сознания.

Место ДТП. Фото: очевидец

Родные убиты горем Никита учился в колледже Советска на сварщика, в этом году должен был получить образование. Парень подрабатывал, увлекался с друзьями ремонтом машин. Он не успел обзавестись семьёй и детьми. Светлана говорит, что ей пишут девочки — подруги сына, соболезнуют и поддерживают, — но мама их не знает. Жизни близких друзей оборвались трагически, на самом взлёте... Светлана много лет проработала в детском саду. Она одна подняла двоих сыновей. Бабушка убита горем, она не может поверить в то, что внука больше нет. «Я меня муж умер, когда Никите был один годик. Я воспитала двоих ребят. Старший сын прилетел вчера из другого города, будет помогать. С мамой Артёма мы постоянно на связи, они раздавлены, как и мы. Они друзья такие были — не разлей вода. Артёма должны были забрать в армию через четыре дня. Вчера приходили его родные, мы постоянно на связи, и мальчишки без конца были вместе — то в баню, то машину ремонтировали...» — вздыхает Светлана.

Навечно вместе Мама говорит о Никите как об очень отзывчивом и дружелюбном парне, который всегда был готов прийти на помощь. Он был очень добрым, со всеми находил общий язык. «Они с Артёмом вместе полжизни, и друзей у них очень много. Все семейные праздники вместе, всегда приходили в гости друг к другу, помогали во всём. Очень любили Никитину бабушку. Друзья вместе собирались в армию: Артём — на днях, а Никита — летом, после окончания колледжа», — вздыхает собеседница «Клопс». Когда будут похороны, близкие ещё не знают. Проводится экспертиза, родным пока не сообщили, когда они смогут забрать тела детей. «Мы с семьёй Тёмы решили их рядом захоронить. Они всегда вместе — как братья, и погибли вместе. Пусть дальше их молодые и светлые души будут вместе. Наши дети навечно в наших сердцах», — плачет мама.

