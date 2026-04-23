«Сначала заметили галошу и куртку»: в жутковатом лесу под Правдинском нашли останки женщины, исчезнувшей год назад

В Правдинском районе обнаружили останки женщины, пропавшей без вести в марте 2025 года. Об этом «Клопс» сообщили в ПСО «Запад».

Поиски 86-летней Зинаиды Л. велись в лесу близ посёлка, где жила женщина. В прошлом году добровольцы, сотрудники полиции, МЧС и военные прочесали около трети лесного массива. Обнаружить пропавшую не удалось.

Было известно, что женщина ушла с телефоном, но он был недоступен. К врачам пенсионерка практически не обращалась, лечилась травами, которые заготавливала в лесу.

«В апреле снова приступили к поискам. Несколько групп, состоящих из полиции, военных и волонтёров, прочёсывали лес. В одном из квадратов сначала обнаружили галошу, затем сиреневую куртку — вещи по описанию походили на одежду пропавшей. Неподалёку нашли череп и костные останки», — рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова.

Она добавила, что лес, где пропала женщина, загадочный и жуткий. В прошлом году волонтёры отряда натыкались в чаще на кукол и останки животных, прибитые гвоздями к деревьям. Всё это было похоже на места проведения обрядов.