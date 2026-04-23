В горах Бурятии от переохлаждения погибли трое туристов, пытавшихся покорить высочайшую точку Восточного Саяна

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Бурятии трое туристов из Красноярска погибли при спуске с пика Мунку-Сардык — самой высокой точки Восточного Саяна. Об этом, ссылаясь на данные следствия и экстренных служб, пишет ТАСС.

Группа из 15 человек приехала в посёлок Монды Окинского района, чтобы подняться на вершину высотой 3 491 метр, и зарегистрировалась в МЧС. На маршрут туристы вышли 18 апреля, вернуться планировали через четыре дня.

В ночь на 21 апреля несколько участников группы вышли к автотрассе у подножия гор и оставили в придорожном кафе записку, в которой сообщили о смерти троих человек. После этого они поднялись обратно к месту происшествия. По предварительным данным, туристы погибли от переохлаждения. Владелец закусочной утром передал сообщение спасателям, к альпинистам выдвинулся отряд.

Тела погибших эвакуировали из труднодоступной местности. По данным регионального минздрава, остальные участники группы не пострадали. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц»). Следователи предъявили обвинение трём организаторам альпинистского тура.