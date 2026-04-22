В Калининграде на Ефремова загорелась комната в высотке, из здания эвакуировали 48 человек (фото)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде в многоэтажке на улице Ефремова произошёл пожар. Об этом региональное управление МЧС пишет в своём канале на платформе Макс в среду, 22 апреля.

«Горели комната и балкон на пятом этаже. Сотрудники чрезвычайного ведомства эвакуировали 48 человек, в том числе 10 детей, и ликвидировали возгорание. Причину пожара установят сотрудники органов дознания. С огнём боролись 25 специалистов и 8 единиц техники МЧС России», — говорится в сообщении.

Как рассказали очевидцы «Клопс», хозяйка квартиры в момент пожара гуляла с собакой. По её словам, дома был включён только свет, а что именно загорелось, калининградка не знает.