«В машине истошно кричал парень»: очевидец — о смертельном ДТП на Люблинском шоссе, где легковушка влетела в дерево

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, парень умер в ночь на 22 апреля. Молодой человек ехал на заднем сиденье и получил смертельные травмы. 18-летний водитель погиб на месте, третьего пассажира госпитализировали. В региональном минздраве сообщили, что у последнего пострадавшего диагностировали переломы рёбер, ушибы и ссадины. Его состояние оценивается как удовлетворительное, врачи провели контрольные обследования.

В БСМП скончался второй участник аварии на Люблинском шоссе — 20-летний пассажир Mazda, врезавшейся в дерево. Очевидец Иван рассказал «Клопс», что происходило на месте ДТП.

Калининградец Иван ехал с работы и оказался на месте аварии, когда там ещё работали экстренные службы. Мужчина возвращался из Светлого на автобусе. Перед поворотом на Чкаловск, где установлен знак «Осторожно, опасный участок дороги», транспорт остановился.

Мы увидели, что впереди работают пожарные, скорая, дорога была перекрыта сигнальной лентой.

Какое-то время стояли, потом водитель и пассажиры решили выйти, чтобы узнать, надолго ли перекрыли трассу. Машины встали в обе стороны полностью», — рассказывает собеседник «Клопс».

Мужчина прошёл мимо сотрудников ДПС, которые просили людей отойти и не мешать. В кювете лежала перевёрнутая разбитая машина, которую, судя по всему, собирались вытаскивать. За пожарной машиной на обочине он увидел накрытое тканью тело.

«Недалеко я увидел машину «Жигули» седьмой модели. В ней на водительском сидении сидел парень, его ноги свисали на улицу. Я решил, что он был участником того ДТП или родственником погибшего.

Он орал нечеловеческим голосом: «Я виноват! Это я!» От этих криков кровь в жилах стыла.

Рядом были женщины, которые пытались привести его в чувство, они давали воду, говорили: «Успокойся, выпей таблетку! Ты ни в чём не виноват!» Это было жуткое зрелище», — рассказывает калининградец. По словам Ивана, чуть позже дорогу открыли, и автобус смог продолжить путь.