В Москве гендиректора «Эксмо» и нескольких сотрудников издательства доставили на допрос по делу об экстремизме

В Москве генерального директора издательства «Эксмо» Евгения Капьева и ещё нескольких сотрудников доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом, ссылаясь на пресс-службу организации, пишет РБК во вторник, 21 апреля.

По данным издания, расследование ведётся в рамках дела об экстремизме, возбужденного в мае 2025-го из-за распространения книг издательства Popcorn Books. В январе этого года бренд прекратил работу — как сообщали «Ведомости», причиной стали «ассоциации с более широким контекстом».

«Следственные действия проводятся в настоящее время по нескольким адресам в издательстве «Эксмо» в рамках уголовного дела, возбуждённого по статье о распространении ЛГБТ-литературы*», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории Российской Федерации