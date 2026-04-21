Руководитель калининградского оборонного предприятия «переработал» на 10,5 млн рублей

В Калининграде сотрудники управления ФСБ задержали Антона Гудкова — руководителя одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса. Специалиста обвиняют в злоупотреблении полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, сообщили в СК РФ во вторник, 21 апреля.

По данным следствия, с 2021 по 2024 годы обвиняемый предоставлял подложные документы об объёме выполненных работ и получал повышенную заработную плату и премии. Ущерб от действий мужчины составил 10,5 млн рублей.

Военные следователи возбудили в отношении задержанного уголовное дело по п. «а» части 2 ст. 201.1 УК РФ («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа»), на время следствия он будет находиться в СИЗО.