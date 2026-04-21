06:20

Водитель Mitsubishi выскочил на встречку и устроил кучу-малу: появились подробности ДТП на трассе Калининград — Балтийск

Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области
Фото: пресс-служба МЧС по Калининградской области

Массовую аварию на трассе Калининград — Балтийск у комплекса «Форто Ранта» спровоцировал 59-летний водитель внедорожника Mitsubishi. Об этом рассказали в региональной Госавтоинспекции.

Мужчина выехал на встречку, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes, а затем по инерции врезался в Hyundai и Volkswagen. В результате аварии пострадали лихач на «японце», его зажало в кабине, и спасателям пришлось вырезать пострадавшего из салона, и водитель «корейца».

Сотрудники полиции перекрыли участок дороги Калининград — Балтийск псоле массовой аварии.

