В пользу 11-летнего мальчика, упавшего в бомбоубежище на территории школы в Калининграде, взыскали 300 тысяч рублей

В Калининграде в пользу 11-летнего мальчика, пострадавшего во время прогулки в пришкольном лагере, взыскали 300 тысяч рублей. Об этом в телеграм-канале областной прокуратуры пишут в понедельник, 20 апреля.
«Образовательная организация не создала безопасные условия обучения, воспитания и присмотра за обучающимися. По иску прокурора района суд взыскал с учреждения в пользу законного представителя несовершеннолетнего компенсацию морального вреда», — заявили в ведомстве.
ЧП произошло летом 2025 года. Ребёнок получил множественные травмы, в том числе открытую черепно-мозговую травму, которую квалифицировали как тяжкий вред здоровью. После этого мальчику потребовались длительные лечение и реабилитация. Ответчиками по делу выступили МАОУ СОШ №5 и администрация города.