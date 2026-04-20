В Европе разгорелся скандал из-за детского питания с крысиным ядом: повод для спокойствия россиян нашли в Калининграде

В Австрии после того, как в одной из банок детского питания HiPP нашли крысиный яд, продукцию бренда убрали с полок более чем в 1,5 тысячи магазинов. Похожие случаи зафиксировали в Чехии и Словакии. Об этом, ссылаясь на агентство Reuters, пишет ТАСС.

На фоне скандала российские маркетплейсы начали внутреннюю проверку детского питания HiPP. В объединённой компании Wildberries и Russ сообщили, что сейчас площадка ищет возможные некачественные партии, а при обнаружении такой продукции её сразу заблокируют.

В компании подчеркнули, что соблюдают российское законодательство и требования в сфере электронной торговли: «Мы регулярно мониторим указанную категорию на предмет некачественной продукции, а также внимательно относимся к обращениям госорганов и потребителей. Если в процессе наши ML-модели обнаруживают карточки с нарушениями, они незамедлительно скрываются с витрины».

В Ozon заявили, что слышали о сообщениях, связанных с детским пюре HiPP в Австрии. В организации подчеркнули, что вся продукция этого бренда на маркетплейсе поставляется официальным дистрибьютором ООО «Хипп Русь» и производится на заводе в Калининграде, а не ввозится из-за рубежа.

«Мы уже связались с поставщиком, чтобы получить полную информацию и оценить ситуацию. Все товары категории детского питания проходят на Ozon многоступенчатую проверку документов и сертификатов перед выходом на витрину. При получении любых рекомендаций от поставщика или регуляторов мы готовы незамедлительно принять меры, вплоть до временной блокировки карточек товара», — заверили в пресс-службе маркетплейса.