Спят на одном диване и не ходят в школу: шокирующие условия жизни шестерых детей в калининградской квартире

По словам Юлии, в квартире оборваны обои, повсюду разбросаны вещи. «Дети, за исключением старшей девочки, были очень грязные, малыш — в одном памперсе. По стенам и потолку бегали тараканы. У них нет ни стола, ни стульев. Спальных мест не хватает. Полы настолько грязные, будто их не мыли месяцами», — так описывает увиденное собеседница «Клопс».

Мол, уйдите, пожалуйста, мама наругает. Именно она присматривает за остальными детьми. Я пыталась объяснить, как приготовить смесь малышке. Она сказала, что всё знает», — уточнила собеседница.

Около 22:30 Юлия и её подруга дозвонились в 112 и пытались вызвать полицию, но никто не приезжал. Юлия раздобыла мобильные телефоны участкового и сотрудницы ПДН, которая знакома с семьёй.

«Когда ей позвонили, она, видимо, уже спала. Мы стали спрашивать, почему все знают про эту семью, а меры не принимаются.

Нам ответили: «Не учите меня работать» — и положили трубку».

Реакция последовала только после обращения в Следственный комитет на горячую линию «Ребёнок в опасности»: «Полиция приехала через 10-15 минут. Было около часа ночи. Полицейские тихо постучали в дверь, им никто не открыл».

Юлия сообщила о ситуации представителю минсоца, которая сразу связалась с органами опеки и передала информацию в ПДН. «Сегодня я иду в органы опеки, чтобы дать пояснения и уточнить, какую помощь окажут детям», — добавила собеседница «Клопс».

По словам Юлии, ей сказали, что мать вернулась домой и побежала в магазин за продуктами: «Конечно, если она нормальная мать, то наведёт порядок. Но в этой квартире, мне кажется, за месяц не убраться, там тараканы с потолка валятся».

Как отмечают очевидцы, в семье начались проверки, однако соседи опасаются, что без постоянного контроля ситуация может повториться.