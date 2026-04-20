В Ростове-на-Дону тигр выпрыгнул из манежа цирка к зрителям

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Ростове-на-Дону во время представления в шапито тигр оказался за пределами манежа и выбежал к зрителям. Об этом, ссылаясь на очевидцев, пишет 161.RU.

Инцидент произошёл в цирке на проспекте Нагибина. Во время номера на арене находились три тигра и двое дрессировщиков, манеж был огорожен сеткой, закреплённой под куполом. В какой-то момент конструкция с ограждением рухнула, животные испугались и начали метаться. Один из хищников перепрыгнул барьер и направился в зрительские ряды.

Посетителей вывели из зала, а тигра удалось оттеснить на улицу. После этого дрессировщики загнали его в специальный контейнер. В ЧП никто не пострадал.

После случившегося в региональном управлении СК организовали доследственную проверку. Специалисты намерены оценить, хорошо ли соблюдались требования безопасности и как действовали ответственные за проведение представления. Проверку по факту инцидента также проводит прокуратура Ростовской области.