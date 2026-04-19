В Киеве бывший военный после ссоры с соседом поджёг квартиру, открыл стрельбу по людям и взял заложников

В Киеве в Голосеевском районе мужчина открыл огонь по людям, после чего скрылся в супермаркете и взял заложников. Об этом, ссылаясь на украинские власти и местные СМИ, пишет РИА Новости в воскресенье, 19 апреля.

Инцидент произошёл накануне. Как сообщил глава нацполиции Украины Иван Выговский, сначала полицейских вызвали на обычную бытовую ссору: между мужчиной и его соседом вспыхнул конфликт, во время перепалки нападавший несколько раз выстрелил в оппонента из травматического пистолета.

После этого, как утверждает глава ведомства, агрессор побежал домой, забрал огнестрельное оружие и поджёг квартиру. Затем мужчина открыл стрельбу по людям на улице и укрылся в супермаркете, взяв посетителей в заложники. Нападавшим оказался бывший военный.

По данным мэра Киева Виталия Кличко, погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения. Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что стрелка ликвидировали во время задержания.