Спор из-за детей: в Светлом мужчина выстрелил в спину сожителю бывшей жены

В Светлом полицейские задержали 46-летнего местного жителя, который выстрелил в сожителя своей бывшей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, мужчина приехал к дому экс-жены и вступил в конфликт с её новым партнёром. Во время ссоры он стал угрожать оппоненту убийством и выстрелил ему в спину из газового пистолета. Пострадавший получил ожог.

Как уточнили в ведомстве, свои действия подозреваемый объяснил разногласиями по поводу воспитания детей после развода. Оружие — газовый пистолет «Вальтер» — изъяли сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»). Максимальное наказание по статье — до двух лет лишения свободы.