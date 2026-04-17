В Калининграде переходившую дорогу пенсионерку сбил грузовик (видео)

В Калининграде переходившую дорогу 82-летнюю пенсионерку сбил грузовик DAF. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в пятницу, 17 апреля, в 10:14 на пересечении улиц Гаражная — Генерала Озерова. За рулём грузовика сидел мужчина 1968 года рождения. Водитель поворачивал направо и сбил женщину 1943 года рождения, переходившую дорогу по регулируемой зебре. Пострадавшую увезли в больницу.

На место происшествия выезжали сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как рассказали в МЧС региона, на место аварии приезжали пожарные. Они оказали пострадавшей первую помощь и передали медикам. На месте работали 6 человек личного состава и 1 единица техники.