Кровля и мансарда в огне: в Калининграде тушили крупный пожар в жилом доме

В Калининграде произошёл пожар в садовом товариществе «Водник-1» в переулке Урожайном. Об этом сообщили в МЧС региона.
Возгорание произошло в двухэтажном доме на две семьи: загорелась кровля на площади около 90 квадратных метров, а также комната мансарды площадью 15 «квадратов». Прибывшие пожарные ликвидировали огонь и не допустили его распространения на другие помещения.
Пострадавших нет. До приезда спасателей семь жильцов соседнего дома, в том числе трое детей, самостоятельно эвакуировались.
На месте работали 24 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.