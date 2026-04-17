Кровля и мансарда в огне: в Калининграде тушили крупный пожар в жилом доме

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде произошёл пожар в садовом товариществе «Водник-1» в переулке Урожайном. Об этом сообщили в МЧС региона.

Возгорание произошло в двухэтажном доме на две семьи: загорелась кровля на площади около 90 квадратных метров, а также комната мансарды площадью 15 «квадратов». Прибывшие пожарные ликвидировали огонь и не допустили его распространения на другие помещения.

Пострадавших нет. До приезда спасателей семь жильцов соседнего дома, в том числе трое детей, самостоятельно эвакуировались.

На месте работали 24 сотрудника МЧС и пять единиц спецтехники.