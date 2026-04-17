Калининградец, чей рейс задержали в Перми на 14 часов, устроил алкомарафон и не смог вылететь домой

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В аэропорту Перми задержали 51-летнего калининградца, который не ориентировался в пространстве, имел шаткую походку и невнятную речь. Тест показала, что в выдыхаемом воздухе задержанного содержится алкоголь — 1,039 мг/л или больше 2 промилле. Об этом сообщили в Пермском ЛО МВД России на транспорте.

Инцидент произошёл 15 апреля. Задержанный пояснил,что гостил на Урале у родственников. Рейс в Калининград задержали на 14 часов, и чтобы скрасить ожидание, мужчина решил скоротать время в одном из кафе аэропорта, где распивал спиртные напитки.

«В отношении жителя Калининграда сотрудники Линейного отделения полиции в аэропорту города Перми составили административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. До вытрезвления мужчину поместили в специальное помещение для задержанных лиц. В качестве наказания нарушителю назначен штраф», — пояснили в полиции.