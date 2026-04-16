В Черняховске СК проводит проверку после гибели женщины при пожаре

В Черняховске организована доследственная проверка по факту гибели женщины при пожаре в жилом доме. Об этом сообщили в региональном управлении СКР в четверг, 16 апреля.

Инцидент произошёл в квартире на третьем этаже дома в Дачном переулке. В результате ЧП погибла женщина. Её личность установлена — погибшей оказалась 36-летняя сожительница владельца квартиры. Хозяин жилья, 43-летний мужчина, был госпитализирован с признаками отравления продуктами горения.

Следователь осмотрел место происшествия. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. По предварительной версии, причиной возгорания могла стать неосторожность при курении. Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы, продолжается установление всех обстоятельств произошедшего.