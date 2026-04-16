Оставил на террасе ресторана: в Калининграде мужчина лишился портфеля с деньгами (видео)

В Калининграде полицейские установили подозреваемого в краже портфеля, оставленного без присмотра в ресторане на площади Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По данным полиции, 44-летний мужчина оставил сумку на террасе заведения. Внутри находились документы, банковские карты и 10 000 рублей. Этим воспользовался прохожий: он заметил портфель, проверил содержимое и забрал его.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска вышли на подозреваемого. Им оказался ранее судимый 36-летний местный житель. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Похищенное изъяли — его вернут владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает до двух лет лишения свободы.