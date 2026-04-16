Пенсионерка из Калининграда перевела телефонным мошенникам более 1,5 млн рублей

В Калининграде 64-летняя местная жительница стала жертвой мошенников и лишилась более 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД в четверг, 16 апреля.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником центра муниципальных услуг, и сообщил о якобы утечке персональных данных. Позже с калининградкой связались другие участники схемы — они представлялись сотрудниками силовых ведомств и казначейства. Они убедили пенсионерку, что её деньги якобы подлежат обязательной проверке и должны быть задекларированы.

Под этим предлогом женщину уговорили перевести все сбережения на «казначейский счёт». Через банкомат она отправила на указанные реквизиты более 1,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).