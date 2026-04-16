Разбившийся на питбайке в Багратионовском районе 16-летний подросток остаётся в коме на ИВЛ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

16-летний юноша из Багратионовского района, врезавшийся в бетонный столб на питбайке, остаётся в крайне тяжёлом состоянии. Об этом «Клопс» сообщили знакомые с ситуацией источники.

Подросток находится в Детской областной больнице. Ему диагностированы множественные скелетные травмы, субдуральная гематома, ушиб головного мозга. Пострадавшему провели операцию, удалив травматическую гематому мозга.

Пациент остаётся в состоянии комы на искусственной вентиляции лёгких. Сердечная деятельность поддерживается препаратами. Врачи ДОБ борются за его жизнь, но прогнозов не дают.