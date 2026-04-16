В Правдинском районе мужчина получал и тратил соцвыплаты 14-летней дочери, хотя никак не участвовал в её жизни

В Правдинском районе отец 14-летней девочки получал и тратил положенную ей пенсию по потере кормильца, хотя фактически не занимался воспитанием ребёнка. Об этом прокуратура Калининградской области пишет в своём телеграм-канале в четверг, 16 апреля.

Проверку начали после обращения опекунов школьницы. Выяснилось, что с апреля 2023 года по август 2024-го мужчина таким образом получил 194,3 тысячи рублей. Прокурор района подал иск о взыскании с отца этих денег и процентов.