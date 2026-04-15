19:03

В Светлом пожарный спас собаку, застрявшую на островке в морском канале (фото)

  1. Происшествия
Автор:
В Светлом пожарный спас собаку, застрявшую на островке в морском канале (фото) - Новости Калининграда
В Светлом пожарный спас собаку, застрявшую на островке в морском канале (фото) - Новости Калининграда | Фото: канал управления МЧС России по Калининградской области / MAX
Фото: канал управления МЧС России по Калининградской области / MAX

В Светлом спасатель вытащил собаку, застрявшую на островке в Калининградском морском канале. Об этом в региональном управлении МЧС рассказали в среду, 15 апреля.

Утром очевидцы заметили собаку и позвонили в диспетчерскую службу Светловского округа. По их словам, пёс сидел за парапетом и самостоятельно выбраться никак бы не смог. Сначала сотрудники ведомства и муниципальной службы успокоили животное, которое не подпускало к себе людей, а после пожарный привязал его тросом и поднял наверх.

2 160
Происшествия