В Калининграде женщина избила телефоном бывшего мужа, который пришёл поговорить о воспитании ребёнка

В Калининграде против 39-летней местной жительницы завели дело после ссоры с бывшим мужем, который пришёл поговорить о воспитании ребёнка. Об этом пресс-служба регионального УМВД пишет в своём телеграм-канале в среду, 15 апреля.

Конфликт произошёл в квартире женщины. Во время разговора между бывшими супругами вспыхнула ссора, калининградка несколько раз ударила мужчину мобильником по голове.

У 41-летнего мужчины диагностировали травмы, он обратился в полицию. В отношении женщины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), ей грозит до двух лет лишения свободы.