В Гурьевске машина сбила 12-летнюю девочку, перебегавшую дорогу (видео)

В Гурьевске девочка перебегала дорогу в неположенном месте, и её сбила машина. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.
ЧП произошло в среду, 15 апреля, около 17:00 на Калининградском шоссе. На место оперативно приехали спасатели, скорая помощь и ГАИ.
У пострадавшей травмы головы и ноги. Её увезли в Детскую областную больницу. Обстоятельства происшествия уточняются.
Обновлено в 18:10
В Госавтоинспекции региона пояснили, что около 16:47 на 11 км автодороги «Калининград - Полесск» водитель Mercedes 1973 года рождения сбил девочку 2014 года рождения, переходившую дорогу в неположенном месте. Школьница получила телесные повреждения. На месте ДТП работают сотрудники ГАИ, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.