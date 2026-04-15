В Гурьевске будут судить парня, который без прав катал на мотоцикле 14-летнюю подругу и врезался в дерево

Дело 18-летного жителя Малиновки, который возил на мотоцикле школьницу и попал в ДТП в районе посёлка Апрелевка, передали в Гурьевский районный суд. Об этом прокуратура Калининградской области сообщает в среду, 15 апреля.
Как отметили в ведомстве, молодой человек управлял транспортом, не имея водительских прав. После аварии его 14-летняя спутница получила переломы и другие травмы — по оценке врачей, тяжёлые.
Юноше вменяют п. «в» ч. 2 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершённое лицом, не имеющим права управления транспортными средствами»).
Авария произошла в конце июня прошлого года на трассе Низовье — Константиновка. Очевидцы заметили юношу и девушку лежащими у дерева, мотоцикл находился в канаве. На тот момент молодому человеку было 17 лет. После ДТП он получил тяжёлую черепно-мозговую травму и впал в кому.