В Калининграде на парковке около «Лемана ПРО» мужчине выстрелили в пах из травматического пистолета

В Калининграде на парковке из травматического пистолета ранили мужчину. Об этом «Клопс» сообщили источники в экстренных службах региона.

Стрельба произошла около 8:30 в среду, 15 апреля, около магазина. У 43-летнего пострадавшего диагностировано ранение из травматического оружия в области паха. Мужчину доставили в БСМП. В региональном минздраве пояснили, что состояние раненого оценивается как средней тяжести.

На месте после ЧП случайно оказался корреспондент «Клопс». На парковке стояла пустая полицейская машина: «Каких-либо следов происшествия не было видно. Сотрудники магазина говорят, что ничего не видели».

В пресс-службе УМВД по Калининградской области пообещали в ближайшее время уточнить обстоятельства и подробности ЧП.