В Калининграде полный мусорный контейнер упал на рабочего во время разгрузки и ударил по голове его напарника

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде полный мусорный контейнер во время разгрузки упал на рабочего. Об этом «Клопс» рассказала свидетельница.

Жительница Заводской улицы заметила ЧП около 8:20 в среду, 15 апреля, с балкона своей квартиры на девятом этаже.

«Внизу работал мусоровоз. Рядом стояли водитель и рабочий. Они зацепили полный бак крюками и на тросах стали его поднимать, чтобы высыпать содержимое в машину. Наверх они вроде бы не смотрели — что-то в машине разглядывали. Когда контейнер поднялся, в одно мгновение один из крюков или тросов оторвался, и полный бак полетел вниз. Мужчина плотного телосложения успел отскочить, но его задело — удар пришёлся по голове.

А второго накрыло контейнером: он завалился плашмя на парня и придавил ему нижнюю часть тела под грудью.

Пострадавший мог только руками размахивать», — рассказала собеседница «Клопс».

Свидетельница растерялась: ноги стали ватные, руки затряслись от страха. Женщина закричала, что надо вызвать скорую. Напарник пострадавшего, вероятно, был в шоке после удара. Он сначала бегал вокруг парня, хватаясь за голову, потом смог приподнять контейнер.

«Тот прямо на спине сумел выползти из-под него. Весь побелел и остался лежать. Я выбежала на улицу. Он говорил, что не может пошевелиться, просил повернуть его на бок, но я сказала, чтобы его не трогали и что шевелиться нельзя до приезда скорой. У второго была голова в крови», — рассказала калининградка.

Редакция обратилась в администрацию Калининграда, чтобы получить комментарии по поводу инцидента и уточнить, в какой организации работал пострадавший. На момент публикации дозвониться в пресс-службу не удалось.