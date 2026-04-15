Житель Краснознаменска избил сожительницу табуретом: женщина попала в больницу

В Краснознаменске возбудили уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя, избившего сожительницу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в среду, 15 апреля.

По предварительным данным, 45-летняя женщина вернулась домой и не смогла попасть в квартиру. Она разбудила мужчину, чтобы он открыл дверь, после чего они поссорились. Подозреваемый сначала избил женщину руками, а затем несколько раз ударил её деревянным табуретом. После этого он лёг спать.

Пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью, её госпитализировали. У неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, переломы рёбер и челюсти, а также множественные ушибы.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.