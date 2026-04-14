На окраине Калининграда пожарные отодвинули стену огня от жилых домов

В Московском районе между ул. Аллея Смелых, У. Громовой и Карамзина горит поле с сухой травой. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

По словам местных жителей, огонь появился около 16 часов. Стена огня подбиралась к торговому центру «Балтийский пассаж». На месте работали сотрудники полиции и пожарные.

«Горит поле, пламя идёт в сторону Большой Окружной, была угроза перехода огня на жилые дома и гаражи, пожарные устранили этот риск. В настоящее время угрозы нет», — прокомментировали «Клопс» ситуацию в региональном МЧС.