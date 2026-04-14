Во Владикавказе мужчина в маске ворвался в букмекерскую контору и ранил ножом сотрудницу

Во Владикавказе мужчина в маске ворвался с ножом в букмекерскую контору на улице Кирова, вытащил сотрудницу на улицу и ранил её. Об этом, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, пишет ТАСС во вторник, 14 апреля.
По данным собеседника агентства, нападавший приставил нож к горлу девушки и выволок её из помещения. Сотрудники Росгвардии успели обезвредить мужчину, однако до задержания он всё же ранил заложницу. Пострадавшую госпитализировали.
В Белгороде мужчина угрожал взорвать отделение банка, но спустя час добровольно сдался силовикам.