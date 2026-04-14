После публикации «Клопс» прокуратура решила проверить внезапно покрасневшую реку Гурьевку

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградская межрайонная природоохранная прокуратура начала проверку после сообщений о загрязнении реки Гурьевки в Гурьевске. Об этом в телеграм-канале регионального ведомства сообщили во вторник, 14 апреля.

«В ходе выезда на место <...> проведён осмотр территории и водного объекта, взяты пробы воды. По результатам проверки будет решён вопрос о принятии мер <...>. Кроме того, надзорным ведомством в ходе проверки будет дана оценка законности строительства объекта на прилегающем земельном участке», — заявили в прокуратуре.