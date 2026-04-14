Сначала выла, потом могла только скулить: в Советске собаку закрыли в гараже, где она провела больше двух недель

В Советске мужчина запер в своём гараже собаку, где она провела больше двух недель. Об этом «Клопс» рассказала Екатерина, родители которой живут в этом приграничном городе и имеют гараж в обществе «Звезда».

Автовладельцы ежедневно слышали жалобный вой, доносившийся из-за дверей одного из гаражей.

«Сначала ждали, что владелец приедет и откроет, но никого не было. Через председателя узнали адрес мужчины. Мой папа поехал к нему, там из-за двери с ним поговорила родственница — мол, он в рейсе на три недели. Женщине объяснили ситуацию, попросили посодействовать, открыть гараж, но та даже разговаривать не стала», — рассказывает Екатерина.

Пытаясь спасти животное, люди вызывали спасателей, но как только те приезжали на место, пёс затихал, и операцию по его вызволению отменяли. Через вентиляцию пленнику закидывали мясо, но передать воду было невозможно.

«На той неделе собака только тихо скулила. Понятно, что животное обессилело и могло умереть. Тогда люди сами пропилили дыру в воротах гаража, чтобы высвободить затворницу. Это было на Пасху, в воскресенье, 12 апреля.

Когда собаку достали, она уже не могла стоять на ногах. Это просто чудо, что она выжила!» — рассказывает Екатерина.

По словам её отца, собачка жила в гаражном обществе и пропала около месяца назад.

«Там их несколько дворняжек, водители их подкармливают. Эта бедолага среднего размера, светленькая, контактная, ласковая. Папа забрал её, напоил, покормил. Она уже ожила и встала на лапы. Местный приют взять её отказался, она так и останется жить в гаражах — люди за неё переживали и будут за ней присматривать. О самом хозяине гаража говорят, что это мужчина со странностями, не очень адекватный. Зачем он так поступил с животным — никто не понимает», — рассказала собеседница «Клопс».