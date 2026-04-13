«Отец проспал остановку и шёл пешком»: сын 50-летнего мужчины, сбитого насмерть под Гвардейском, ищет очевидцев

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Сын 50-летнего мужчины, насмерть сбитого в Гвардейском районе 3 апреля, просит откликнуться очевидцев ДТП. Об этом «Клопс» рассказал сам Бахтиёр Валиев.

На следующий день после ДТП к Бахтиёру приехали полицейские и уточнили, кем ему приходится погибший. По словам собеседника «Клопс», его родители были разведены: отец ушёл из семьи и редко общался с сыном.

«Чтобы выяснить хоть какие-то подробности, я созванивался с Гвардейским отделом полиции и ГАИ, ездил туда. Но информацию дали крайне скудную. Сказали, что он ехал на автобусе в сторону Талпак, проспал свою остановку, вышел и возвращался пешком в сторону Зорино.

Говорят, что якобы он шёл по центру дороги. Машина ехала со стороны Черняховска в направлении Калининграда.

Почти сразу сообщили, что отец был пьяный, однако вскрытие было только шестого или седьмого числа, а то, что он пьян, как понимаю, написали даже без экспертизы. Вроде бы, водитель остановился. Из-за разбившегося лобового стекла ему глаза засыпало осколками, и он не смог сразу вызвать скорую, но потом всё же позвонил в 112. Как мне сказали в морге, на папу наехала в это время вторая машина, но в ГАИ это не подтверждают. В общем, в этом происшествии для нас с мамой много загадок и много непонятного. Конечно, мы хотим знать, как всё произошло, разобраться, кто виноват», — рассказывает Бахтиёр.