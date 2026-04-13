«Отец проспал остановку и шёл пешком»: сын 50-летнего мужчины, сбитого насмерть под Гвардейском, ищет очевидцев

Сын 50-летнего мужчины, насмерть сбитого в Гвардейском районе 3 апреля, просит откликнуться очевидцев ДТП. Об этом «Клопс» рассказал сам Бахтиёр Валиев.
На следующий день после ДТП к Бахтиёру приехали полицейские и уточнили, кем ему приходится погибший. По словам собеседника «Клопс», его родители были разведены: отец ушёл из семьи и редко общался с сыном.
«Чтобы выяснить хоть какие-то подробности, я созванивался с Гвардейским отделом полиции и ГАИ, ездил туда. Но информацию дали крайне скудную. Сказали, что он ехал на автобусе в сторону Талпак, проспал свою остановку, вышел и возвращался пешком в сторону Зорино.
Говорят, что якобы он шёл по центру дороги. Машина ехала со стороны Черняховска в направлении Калининграда.
Почти сразу сообщили, что отец был пьяный, однако вскрытие было только шестого или седьмого числа, а то, что он пьян, как понимаю, написали даже без экспертизы. Вроде бы, водитель остановился. Из-за разбившегося лобового стекла ему глаза засыпало осколками, и он не смог сразу вызвать скорую, но потом всё же позвонил в 112. Как мне сказали в морге, на папу наехала в это время вторая машина, но в ГАИ это не подтверждают. В общем, в этом происшествии для нас с мамой много загадок и много непонятного. Конечно, мы хотим знать, как всё произошло, разобраться, кто виноват», — рассказывает Бахтиёр.
Тело погибшего забрали родственники, чтобы захоронить на родине. Бахтиёру должны выдать дубликаты документов, где будет указана причина. Водитель микроавтобуса Volkswagen или его представители с сыном погибшего не связывались.
«Никакой информации о нём мне не дали. В ГАИ сказали, что будут проводить экспертизу, чтобы узнать, мог ли водитель затормозить или избежать столкновения. Я считаю, что я вправе знать подробности, знакомиться с процессуальными документами, но получается, что я в неведении», — поясняет собеседник «Клопс».
Мужчина просит откликнуться тех, кто ехал по трассе 3 апреля около 21:45 между Гвардейском и Талпаками в районе посёлка Зорино.
«Может быть, у кого-то в машине были камеры, видеорегистраторы и передвижение отца кто-то зафиксировал. Я хочу понять, как он шёл, как попал под машину. Может быть, кто-то остановился на обочине после произошедшего. Любая информация для меня будет очень полезной. Буду признателен за свидетельства и видеозаписи», — говорит сын погибшего.
Связаться с Бахтиёром можно по телефону 89062137287.
В Гвардейском районе Volkswagen насмерть сбил 50-летнего мужчину. ДТП произошло 3 апреля в 21:45 на 48,9 км трассы Калининград — Черняховск — Нестеров — граница с Литовской Республикой. За рулём авто сидел 37-летний мужчина. В ГАИ сообщили, что пешеход находился на проезжей части дороги и скончался до приезда скорой.