Экс-супруга блогера Лерчек приговорили к семи годам колонии

Бывшего мужа блогера Лерчек Артёма Чекалина приговорили к семи годам колонии и взяли под стражу прямо в зале суда. Об этом пишет ТАСС в понедельник, 13 апреля.

«Признать Чекалина Артёма Александровича виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов»), и назначить подсудимому 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом 194,5 млн рублей. Взять под стражу в зале суда», — следует из приговора.

Ожидается, что защита Чекалина обжалует решение суда: в прениях сторон адвокаты настаивали на его оправдании. Сам предприниматель в последнем слове заявил, что соблюдал требования российского законодательства, и попросил в случае обвинительного приговора назначить ему условный срок.

По версии следствия, Валерия Чекалина, её бывший муж Артём и соучредитель компании продавали фитнес-марафоны Лерчек через интернет, заключали договоры с иностранной фирмой и по подложным документам отправляли деньги за рубеж. Общая сумма таких переводов оценивалась примерно в 251 млн рублей.