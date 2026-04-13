Бывшего топ-менеджера завода «Янтарь» отправили в колонию за аферу с гособоронзаказом

Бывшего заместителя гендиректора ПСЗ «Янтарь» по логистике и материально-техническому обеспечению Павла Носика и его сообщника Вячеслава Курмызу осудили по делу о мошенничестве при выполнении государственного оборонного заказа. Об этом в телеграм-канале ГВСУ СК России пишут в понедельник, 13 апреля.

В 2016 году завод заключил многомиллиардный контракт на поставку изделий из металла для нужд Минобороны России. Контроль за его исполнением возложили на Носика. По версии следствия, в 2021-м Носик и Курмыза изготовили заведомо ложные документы о стоимости продукции и похитили свыше 14 млн рублей. В ГВСУ СК считают, что из-за этого условия договора не выполнили, а военному ведомству причинили ущерб в особо крупном размере.

Мужчин признали виновными, каждому назначили по четыре года колонии общего режима. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 14,3 млн рублей.