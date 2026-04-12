В Подмосковье 11-летний мальчик поднял с земли неизвестный предмет и лишился пальцев

В Подмосковье 11-летний мальчик получил тяжёлую травму после взрыва устройства, найденного на спортивной площадке. Об этом РЕН ТВ сообщает в воскресенье, 12 апреля.

Инцидент произошёл в Орехово-Зуеве возле одной из школ на улице Бугрова. По данным издания, неизвестный предмет взорвался, когда ребёнок поднял его и засунул в карман. Очевидцы отвезли мальчика в городскую больницу, он лишился нескольких пальцев. Обстоятельства ЧП устанавливаются.