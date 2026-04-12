В Зеленоградске неизвестные разбросали крысиный яд в одном из центральных парков

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Зеленоградске в районе парка «Вектор» и нескольких соседних улиц разбросали крысиный яд. Об этом «Клопс» сообщила местная жительница Лариса (имя изменено) в воскресенье, 12 апреля.

Несколько дней назад женщина гуляла с собакой по улицам Тургенева, Ленина, Первомайской, а также возле автовокзала. На улице питомец что-то подобрал, по возвращении домой животному резко стало плохо. Лариса повезла хвостатого в ветеринарную клинику.

«Сданы анализы, подтверждающие отравление именно крысиным ядом, врачи поставили диагноз «интоксикация родентицидами». Сейчас моя собака в состоянии средней тяжести находится на дорогостоящем лечении. Вероятно, в городе работают догхантеры! Будьте бдительны» — предупреждает жительница области.