На Литовском валу самокатчик сбил пенсионерку, его ищет полиция

В Калининграде разыскивают самокатчика, который сбил пешехода и уехал. Об этом сообщает ГАИ региона.

ДТП произошло в субботу, 11 апреля, около 15:00, в районе дома №36 на Литовском валу. По предварительным данным, неизвестный двигался по тротуару и сбил женщину 1953 года рождения. Пенсионерка получила травмы.

Водитель СИМ скрылся с места аварии. Сейчас сотрудники полиции устанавливают его личность и местонахождение.

Как рассказали «Клопс» очевидцы, пенсионерку сбил парень на самокате. Ему кричали, чтобы он остановился, но водитель уехал. Свидетели ДТП вызвали скорую.

По словам пенсионерки бабушки, парень нёсся прямо на неё, не сворачивая. Она отступила в сторону, он свернул туда же и сбил её. Она упала на спину и ударилась затылком. По данным источника в экстренных службах региона, пострадавшая с сотрясением мозга и раной на голове поступил в БСМП на скорой помощи.

Госавтоинспекция просит очевидцев и всех, кто располагает информацией о случившемся, сообщить по телефонам: 552-511 (дежурная часть) или 552-526 (отделение розыска).