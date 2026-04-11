В Багратионовском районе экс-сотрудник фермы украл более 150 поилок и сдал их в металлолом

В Багратионовском районе полицейские раскрыли кражу с территории агрофирмы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полицию обратился представитель предприятия и заявил о пропаже более 150 алюминиевых поилок для животных. Участковый установил личность подозреваемого — им оказался 36-летний местный житель, ранее работавший на ферме. По версии следствия, мужчина знал расположение хозяйственных помещений и режим работы, поэтому смог беспрепятственно проникнуть на территорию и похитить имущество. Похищенные поилки он сдал в пункт приёма металлолома.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Ему грозит до двух лет лишения свободы. Сейчас полицейские устанавливают местонахождение похищенного.