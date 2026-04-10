В Калининграде слесаря будут судить после гибели рабочего на стройке на Острове

В Калининграде 35-летнего слесаря строительной организации будут судить после гибели рабочего на стройке на Острове. Об этом сообщает региональный СКР в пятницу, 10 апреля.

Трагедия произошла днём 13 марта 2025 года на строительной площадке на острове Октябрьский. По данным следствия, слесарь без согласования с производителем работ взял пульт управления самоходным ножничным подъёмником и приступил к работам. Вместе с ним в корзине подъёмника находился 27-летний рабочий, которого допустили к выполнению задач без производственной необходимости. Во время проезда через дверной проём мужчину зажало между ограждением платформы и верхней частью проёма. От полученных травм рабочий скончался на месте происшествия.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности смерть человека»). Следователи собрали достаточную доказательную базу. Материалы с утверждённым обвинительным заключением направили в суд.