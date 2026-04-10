Романтическое знакомство в соцсети обошлось машинисту из Калининграда в 330 тысяч рублей

Романтическое знакомство в соцсети обошлось 45-летнему машинисту из Калининграда в 330 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в пятницу, 10 апреля.

В одной из социальных сетей мужчина познакомился с девушкой. В процессе общения она представилась брокером и предложила помощь в выгодном инвестировании. В течение двух недель «подруга» убеждала калининградца в успешности сделок, демонстрируя поддельные примеры. В итоге мужчина оформил кредит и перевёл на счета, указанные злоумышленницей, свыше 330 тысяч рублей. Сразу после получения денег аккаунт девушки исчез, а переписка прекратилась.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).