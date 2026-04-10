В Калининграде виновник ДТП выплатил 1,2 млн рублей за разбитую машину после ареста счетов

В Калининграде участник ДТП выплатил компенсацию за повреждённую машину после вмешательства судебных приставов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по региону в пятницу, 10 апреля.

Авария произошла с участием двух легковушек, в результате чего серьёзные повреждения получила Audi Q3. Виновным признали владельца Audi Q5. Стоимость ремонта оценили в 1,6 млн рублей, однако страховая компания покрыла только 400 тыс. рублей. Оставшуюся сумму — 1,2 млн рублей — суд обязал выплатить виновника происшествия.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов Ленинградского района. Чтобы добиться погашения задолженности, сотрудники службы арестовали банковские счета должника и запретили регистрационные действия с его имуществом. Под ограничения попали два земельных участка площадью 8 и 11 соток в Гурьевском районе, а также два помещения в Калининграде площадью 64 и 273 кв. метра.

После введённых мер мужчина оперативно перечислил всю сумму долга на депозитный счёт приставов. Исполнительский сбор при этом не начислялся. Деньги направят пострадавшему владельцу автомобиля. Все ограничения со счетов и имущества должника уже сняты.