ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Гурьевском районе сотрудница салона связи оформляла виртуальные сим-карты для мошенников. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД в четверг, 9 апреля.

19-летняя жительница Полесского района вносила в систему оператора ложные сведения и оформляла виртуальные сим-карты на ничего не подозревающих граждан. Всего она зарегистрировала 15 eSIM, передавая QR-коды для активации третьему лицу. За каждую карту подозреваемая получала от трёх до шести тысяч рублей. Оформленные номера впоследствии использовались дистанционными мошенниками для получения кредитов.

Возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 3 ст. 272.1 УК РФ («Незаконные использование и (или) передача, сбор и (или) хранение компьютерной информации, содержащей персональные данные, а равно создание и (или) обеспечение функционирования информационных ресурсов, предназначенных для ее незаконных хранения и (или) распространения»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.