Замёрзшего мальчика накормили полицейские: как нашли пропавших в Калининградской области детей

Девятилетний мальчик, пропавший 8 апреля в Калининграде, ушёл гулять с собакой и не вернулся домой — на другой день его нашли у друга. Об этом «Клопс» рассказал знакомый с ситуацией источник, подробности сообщили в региональном УМВД.

За два дня до исчезновения Саша пропустил школу. Узнав об этом, мама поговорила с сыном. После этого собаку, с которой мальчик отправился на прогулку, привёл сосед. Мать бросилась искать ребёнка и заявила в полицию.

Как рассказали в региональном УМВД, сотрудники отдела полиции по Московскому району установили, что Саша гостил у друга, живущего по соседству. Установлено, что никаких противоправных действий в отношении ребёнка не совершалось. С ним провели беседу инспекторы ПДН, они выясняют обстоятельства и причины ухода мальчика из дома.

Второй подросток, 16-летний житель одного из посёлков Правдинского района, состоял на учёте у психиатра. В тот день мальчик решил погулять — он сел на автобус и уехал сначала в Калининград, а потом в Зеленоградск. Бродил по улицам, замёрз, позвонил родителям и сообщил, где находится. Те передали информацию в полицию.

«Сотрудники ОМВД России «Зеленоградский» прибыли на указанную мамой мальчика улицу и обнаружили там подростка. Его забрали в отдел, где он согрелся и поел. После профилактической беседы в ОМВД несовершеннолетний будет передан родителям», — прокомментировали в полиции.

В ведомстве добавили, что обе семьи на учёте в ПДН не состоят.