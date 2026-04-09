После застолья — минус 16 тысяч: жительницу Полесска задержали за кражу денег с карты знакомой

Полесские полицейские задержали 43-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег с банковской карты приятельницы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД в четверг, 9 апреля.

В дежурную часть обратилась 59-летняя жительница посёлка Тургенево. Она рассказала, что с её карты пропало около 16 тысяч рублей. По данным полиции, к хищению оказалась причастна знакомая потерпевшей, ранее уже судимая. Женщины вместе выпивали, и когда алкоголь закончился, хозяйка передала гостье банковскую карту и сообщила пин-код, чтобы та сходила в магазин.

Вернувшись, подозреваемая карту не отдала. Позже она уехала в Полесск, где расплачивалась чужими средствами в разных магазинах, потратив около 16 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершённая с банковского счёта»). Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.