В Калининграде посетитель кафе фастфуда избил 15-летнюю девочку и её мать после вопроса о правилах готовки (видео)

В Калининграде посетитель кафе быстрого питания избил многодетную мать и её дочь, у девочки сотрясение мозга. Об этом «Клопс» рассказала мама школьницы Ксения.

Инцидент произошёл в воскресенье, 5 апреля, в торговой точке на Московском проспекте. Мама четверых детей пришла за заказом вместе с мужем и 15-летней дочерью.

«Мы ждали внутри, муж с собачкой — на улице. В какой-то момент я заметила, что повар, прежде чем опустить ложку в соус, обдал её какой-то жидкостью. Мне показалось, что это было похоже на стеклоочиститель. Я обратилась к нему с вопросом, что это за жидкость и соответствует ли её состав нормам СанПиН. Там сидел какой-то мужчина, обычный посетитель, и пил кофе. Неожиданно он решил встрять в наш разговор.

Разговаривал со мной очень грубо, потом начал меня толкать.

Муж это увидел и зашёл внутрь, чтобы нас с дочкой защитить, и толкнул его в ответ. И тут этот человек как с цепи сорвался, начал молотить нас кулаками!» — с волнением вспоминает Ксения.

Дочь испугалась, но бросилась защищать маму. Досталось и девочке: незнакомец ударил её в лицо и по голове. Молодой человек за стойкой ничего не предпринимал и не вызвал полицию.

«Я не знаю, как мы с дочкой устояли на ногах после таких ударов.

У неё был разбит нос: на видео видно, как она вытирает кровь.

Мужчина после этого побоища просто развернулся и ушёл. Нам не предложили воды или что-то холодное. Пришлось бежать в соседний магазин. Я звонила в 112, но полицию мы не дождались. В тот день как раз был пожар в «Гианте», была перекрыта улица», — рассказывает Ксения.