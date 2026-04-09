В Калининграде посетитель кафе фастфуда избил 15-летнюю девочку и её мать после вопроса о правилах готовки (видео)

В Калининграде посетитель кафе быстрого питания избил многодетную мать и её дочь, у девочки сотрясение мозга. Об этом «Клопс» рассказала мама школьницы Ксения.
Инцидент произошёл в воскресенье, 5 апреля, в торговой точке на Московском проспекте. Мама четверых детей пришла за заказом вместе с мужем и 15-летней дочерью.
«Мы ждали внутри, муж с собачкой — на улице. В какой-то момент я заметила, что повар, прежде чем опустить ложку в соус, обдал её какой-то жидкостью. Мне показалось, что это было похоже на стеклоочиститель. Я обратилась к нему с вопросом, что это за жидкость и соответствует ли её состав нормам СанПиН. Там сидел какой-то мужчина, обычный посетитель, и пил кофе. Неожиданно он решил встрять в наш разговор.
Разговаривал со мной очень грубо, потом начал меня толкать.
Муж это увидел и зашёл внутрь, чтобы нас с дочкой защитить, и толкнул его в ответ. И тут этот человек как с цепи сорвался, начал молотить нас кулаками!» — с волнением вспоминает Ксения.
Дочь испугалась, но бросилась защищать маму. Досталось и девочке: незнакомец ударил её в лицо и по голове. Молодой человек за стойкой ничего не предпринимал и не вызвал полицию.
«Я не знаю, как мы с дочкой устояли на ногах после таких ударов.
У неё был разбит нос: на видео видно, как она вытирает кровь.
Мужчина после этого побоища просто развернулся и ушёл. Нам не предложили воды или что-то холодное. Пришлось бежать в соседний магазин. Я звонила в 112, но полицию мы не дождались. В тот день как раз был пожар в «Гианте», была перекрыта улица», — рассказывает Ксения.
Родители обратились в БСМП, дочь повезли в Детскую областную больницу. Оттуда информацию о побоях передали в полицию. Сама Ксения поехала в отдел полиции и написала заявление.
«Мы уже сами вышли на владельцев сети, раздобыли запись. Чуть ли не сами проводим расследование, чтобы найти нападавшего. Дочке в понедельник стало плохо в школе — кружилась голова, её рвало. В нейрохирургии ДОБ ей диагностировали сотрясение головного мозга, ушиб носа. У меня тоже травмы лица и головы, у мужа травма руки — было подозрение на перелом», — рассказывает собеседница «Клопс».
В четверг, 9 апреля, семья должна пройти судебно-медицинскую экспертизу и передать её результаты в полицию. Женщина надеется, что правоохранители разыщут нападавшего.
Что говорят в полиции
В региональном УМВД «Клопс» сообщили, что сотрудники ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда проводят проверку.
«Устанавливаются личность мужчины и обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», — добавили в полиции.