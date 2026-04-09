Владельца автомастерской задушили на глазах возлюбленной: в Калининграде раскрыли жестокое убийство 20-летней давности

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области передали в суд уголовное дело о разбойном нападении на улице Спортивной — в феврале 2005 году там напали на семью предпринимателя и убили хозяина дома. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СК в четверг, 9 апреля.

Семеро жителей области, как полагают следователи, заранее подготовились к налёту: распределили роли, устроили слежку за 54-летним владельцем автомастерской и изучили его распорядок дня. Часть нападавших была знакома с мужчиной. В дом нападавшие пришли в масках и перчатках, взяв с собой шнуры, наручники и мешки, которые надели на головы хозяев.

В ведомстве считают, что налётчики искали сейф, где, по их данным, могли лежать крупные деньги. Хозяина дома и его 36-летнюю возлюбленную избили, требуя показать, где находится тайник. В итоге из дома вынесли не менее 860 евро, ювелирные украшения, мобильный телефон и документы на машину.

Предприниматель пытался сопротивляться. Во время нападения один из фигурантов задушил мужчину, после участники налёта скрылись. Женщине удалось освободиться и позвать на помощь.

Преступление оставалось нераскрытым два десятилетия. На фигурантов вышли во время работы по старым тяжким и особо тяжким делам: следователи и оперативники заново сопоставили обстоятельства, проверили прежние показания и собрали новые данные.

Все семеро фигурантов дали признательные показания и рассказали детали нападения, которые не могли знать посторонние. 45-летнему жителю Гусева вменяют п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряжённом с разбоем»). Остальным шестерым предъявили обвинение в разбое. Дело передали в суд.