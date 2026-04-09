В камышах плавала лодка, рядом сапоги: в Славском районе спасатели и волонтёры ищут пропавшего без вести рыбака

В Славском районе спасатели и волонтёры ищут рыбака, который не вернулся домой 4 апреля. Об этом «Клопс» рассказали в ПСО «Запад». Мужчина уехал на рыбалку в районе пос. Мысовка недалеко от границы с Литвой. 71-летний Леонид Карлаускас был на машине, с собой — надувная лодка. Вскоре родные уже не могли ему дозвониться. Близкие только приблизительно знали место, где может рыбачить пенсионер. Они обнаружили его машину на берегу Куршского залива, недалеко от места, где в него впадает река Разливная.

«Это пограничная зона — река и выход в залив. По последней локации, как узнали родные, он был в районе пос. Причалы. Однако это 10 километров от воды. В понедельник сын пропавшего на катере с местным жителем пошли по заливу вдоль берега. Он заметил серую надувную лодку отца, но отбуксировать её не было возможности», — говорит Преснякова. В эти же дни, в штормовую погоду, волонтёры ходили вдоль берега — глубина залива там максимум по грудь. Они нашли лодку, которую отбуксировали к берегу. Кроме того, рядом, в камышах, обнаружили резиновые сапоги.

«Судя по картинке, мы предполагаем, что на вёслах он сумел добраться до камышей. Если бы лодку перевернуло в заливе, то она не причалила бы к берегу в том виде, как мы её нашли. А сапоги располагались так, будто их сняли и положили на камыши. Что дальше могло произойти с мужчиной, остаётся догадываться. У пенсионера есть хронические заболевания и он нуждается в регулярном приёме препаратов. Не исключено, что ему могло стать плохо», — рассказала руководитель ПСО «Запад» Екатерина Преснякова. В ГУ МЧС пояснили, что последние двое суток по заявке полиции в районе посёлка Мысовка ведутся поиски предположительно утонувшего рыбака. Водолазные и спасательные работы приходится прерывать из-за ухудшения походных условий — высота волны в заливе достигает двух метров.