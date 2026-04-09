В Калининграде ветврачи до утра оперировали слепого пса с тяжёлыми травмами (фото, видео)

Жители Железнодорожного нашли слепого пса, который полз по красивой улочке, где проходит туристический маршрут. Подробности спасения собаки «Клопс» рассказала руководитель фонда помощи бездомным животным Зоя Шумилова.
Животное с ошейником заметили в среду, 8 апреля. Пёс не мог подняться на лапы. Раньше в посёлке его никто не видел.
«Мне позвонили днём, попросили забрать и помочь с лечением. Было предположение, что его избили или он попал под машину. Боялись, что сломан позвоночник. С трудом нашли транспорт — у нас с мужем как раз сломалась машина. Привезли в город, пёс оказался слепым, но не старым», — рассказывает Шумилова.
Почти ночью Беню — так назвали пса — привезли в клинику. Сделали УЗИ, рентген. Оказалось, что сломаны рёбра, есть разрывы внутренних органов, диафрагмы.
«Мы понимали, что до утра без грамотной помощи он может не дотянуть. Уговорили прооперировать в долг», — рассказывает Шумилова.
Буквально чудом ночью в клинику приехал один из лучших ветеринарных хирургов области. Вместе с бригадой ассистентов он до утра оперировал беднягу. Сейчас Беня в реанимации, на аппаратах, пока он не может дышать сам. За его жизнь продолжают бороться ветеринары.
«Бенечка очень тяжёлый, но он борется, не хочет умирать. Голову держал до самого наркоза, был в сознании. Он очень боялся — слепой, ещё и с такими болями, не понимал, что с ним происходит... Мы старались его обнимать и ласкать, чтобы ему было не так страшно. Конечно, мы опять залезли в долги, конечно, сейчас пёс долго будет в реанимации. Но мы не могли пройти мимо», — рассказывает Шумилова.
Счёт за обследования, операцию, расходники и реанимацию — более 70 тысяч рублей. Это только начало лечения, предстоящего Бене.
«В очередной раз мы понимаем, что сами такие долги не погасим, лечение Бени не осилим. И в очередной раз просим — помогите, пожалуйста, Бене остаться в живых», — говорит Зоя Шумилова.
Как помочь Бене
НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗОИ ШУМИЛОВОЙ»
ИНН 3900011586
Счёт 40703810620000000176
БИК 042748634
Наименование Банка КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК
К/С 30101810100000000634
Помочь Бене и другим животным можно по реквизитам фонда, через форму пожертвования по ссылке или связавшись с Зоей Шумиловой по телефону 8 962 269-11-17.
