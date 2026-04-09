В Калининграде ветврачи до утра оперировали слепого пса с тяжёлыми травмами (фото, видео)

Таким Беню нашли на дороге. Фото: Зоя Шумилова

Ссылка Жители Железнодорожного нашли слепого пса, который полз по красивой улочке, где проходит туристический маршрут. Подробности спасения собаки «Клопс» рассказала руководитель фонда помощи бездомным животным Зоя Шумилова. Животное с ошейником заметили в среду, 8 апреля. Пёс не мог подняться на лапы. Раньше в посёлке его никто не видел. «Мне позвонили днём, попросили забрать и помочь с лечением. Было предположение, что его избили или он попал под машину. Боялись, что сломан позвоночник. С трудом нашли транспорт — у нас с мужем как раз сломалась машина. Привезли в город, пёс оказался слепым, но не старым», — рассказывает Шумилова.

Беня перенёс сложную операцию. Фото: Зоя Шумилова

Почти ночью Беню — так назвали пса — привезли в клинику. Сделали УЗИ, рентген. Оказалось, что сломаны рёбра, есть разрывы внутренних органов, диафрагмы. «Мы понимали, что до утра без грамотной помощи он может не дотянуть. Уговорили прооперировать в долг», — рассказывает Шумилова. Буквально чудом ночью в клинику приехал один из лучших ветеринарных хирургов области. Вместе с бригадой ассистентов он до утра оперировал беднягу. Сейчас Беня в реанимации, на аппаратах, пока он не может дышать сам. За его жизнь продолжают бороться ветеринары.

«Бенечка очень тяжёлый, но он борется, не хочет умирать. Голову держал до самого наркоза, был в сознании. Он очень боялся — слепой, ещё и с такими болями, не понимал, что с ним происходит... Мы старались его обнимать и ласкать, чтобы ему было не так страшно. Конечно, мы опять залезли в долги, конечно, сейчас пёс долго будет в реанимации. Но мы не могли пройти мимо», — рассказывает Шумилова. Счёт за обследования, операцию, расходники и реанимацию — более 70 тысяч рублей. Это только начало лечения, предстоящего Бене. «В очередной раз мы понимаем, что сами такие долги не погасим, лечение Бени не осилим. И в очередной раз просим — помогите, пожалуйста, Бене остаться в живых», — говорит Зоя Шумилова.

Как помочь Бене НО «БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД ЗОИ ШУМИЛОВОЙ»

ИНН 3900011586 Счёт 40703810620000000176 БИК 042748634 Наименование Банка КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8626 ПАО СБЕРБАНК К/С 30101810100000000634 Помочь Бене и другим животным можно по реквизитам фонда, через форму пожертвования по ссылке или связавшись с Зоей Шумиловой по телефону 8 962 269-11-17.